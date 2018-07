Facebook

Dominic Thiem musste aufgeben © AP

Dominic Thiem und Wimbledon - das scheint einfach nicht zu zusammenzupassen. Erneut ist für den Lichtenwörther der Rasen in London kein guter Boden, heuer ist sogar schon in der ersten Runde Schluss. Der 24-jährige Niederösterreicher gab am Dienstag gegen den Zyprioten Marcos Baghdatis beim Stand von 4:6,5:7,0:2 und 30:40 nach etwas mehr als eineinhalb Stunden auf. Nach dem zweiten Durchgang nahm der ÖTV-Star wohl wegen Nackenproblemen ein Medical Timeout, das keine Besserung brachte.

Damit scheidet nach Grigor Dimitrov die nächste große Nummer aus dem Turnier aus. 2017 war für Thiem auf dem "Heiligen Rasen" im Achtelfinale Endstation.