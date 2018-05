Tennis-Superstar Serena Williams trat bei ihrem Grand-Slam-Comeback bei den French Open in einem schwarzen Ganzkörperanzug an.

Serena Williams © AP

Zum ersten Mal seit ihrem Triumph bei den Australian Open 2017 hat Serena Williams am Dienstag in Paris wieder eine Grand-Slam-Bühne betreten. So bestritt die 36-Jährige in Roland Garros ihr Erstrundenmatch gegen die Tschechin Kristyna Pliskova und sezte sich mit 7:6, 6:4 durch. Spielerisch sieht man der 23-fachen Grand-Slam-Siegerin an, dass ihr nach der Geburt von Tochter Alexis Olympia und der Babypause noch einiges zu ihrer alten Bestform fehlt.

Umso mehr für Aufsehen sorgte die Amerikanerin mit ihrem außergewöhnlichen Outfit. So spielt Williams trotz der angenehmen Temperaturen in Paris mit einem schwarzen Ganzkörperanzug. Es ist nicht das erste Dress, mit dem Hersteller Nike für Aufsehen gesorgt hat.

Serena Williams Foto © APA/AFP/CHRISTOPHE SIMON

Durch ihren Verzicht auf die Teilnahme bei den Australian Open 2018 hatte Williams Anfang des Jahres die letzten 2000 Punkte im Ranking verloren und wurde nach über 20 Jahren, wo sie ab 20. Oktober 1997 als Nummer 453 erstmals geführt wurde, ab dem 29. Januar 2018 nicht mehr in dieser gelistet. Nachdem sie heuer aber bereits die Turniere in Indian Wells und Miami gespielt hat, liegt sie in der Weltrangliste aktuell wieder auf Position 451.