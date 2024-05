Sebastian Ofner muss auf sein Zweitrunden-Spiel bei den Tennis-French-Open in Paris warten. Aufgrund von anhaltendem Regen wurden am Mittwoch alle Partien auf den Außenplätzen ohne Dach abgesagt. Ofners Auftritt gegen den Argentinier Sebastian Baez wird damit erst am Donnerstag stattfinden. Das Match ist auf dem Court 3 gleich zum Auftakt um 11.00 Uhr angesetzt.

Filip Misolic trifft ebenfalls am Donnerstag auf einen weiteren Argentinier, den in Roland Garros als Nummer 23 gesetzten Francisco Cerundolo. Diese Partie soll als drittes Spiel auf Court 4 stattfinden.