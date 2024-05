Als am vergangenen Mittwoch im Zweitrundenmatch der Qualifikation zwischen Dominic Thiem und dem späteren Sieger Otto Virtanen im zweiten Satz beim Stand von 5:5 zum zweiten Mal Regen einsetzte, kam es auf der Anlage von Roland Garros zu einer Premiere. So wurde auf dem Court Suzanne Lenglen zum ersten Mal das neue Dach, das einem Faltenrock ähnelt und an Tennispionierin Lenglen und die damalige Mode erinnern soll, geschlossen. 15 Minuten dauerte das Spektakel, das zugleich die stolze Brust der Veranstalter anschwellen ließ. Immerhin verfügen jetzt auch die French Open als letztes der vier Grand Slams über zumindest zwei überdachte Plätze.