Entgegen seiner Hoffnung erhielt Dominic Thiem für die am 26. Mai startenden French Open keine Wildcard. Damit muss der 30-jährige Österreicher, der vergangenen Freita seinen Rücktritt mit Jahresende verkündet hat, bei seinem letzten Auftritt in Paris, wo er zweimal im Finale (2018, 2019) und zweimal im Halbfinale (2016, 2017) stand, in die Qualifikation. Diese beginnt am Montag kommender Woche, Thiem steht als aktueller Nummer 117 der Welt kein Platz im Hauptbewerb zu.