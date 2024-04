Spiel, Satz und Sieg für die Steiermark! So serviert Bad Waltersdorf im September den heimischen Fans ein tolles Tennis-Doppel: Am 13. und 14. September bestreitet Österreich in der Thermenregion gegen die Türkei den Länderkampf um ein Ticket für das Play-off des Finalturniers 2025, im Anschluss (ab 15. September) startet mit der Bad Waltersdorf Trophy der ATP-Challenger. Die „grüne Mark“ bietet aber nicht zum ersten Mal die Bühne für den Davis-Cup, haben Thomas Muster, Dominic Thiem und Kollegen in der Steiermark doch schon einige legendäre Tennis-Schlachten geliefert.