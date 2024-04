Ofners Premiere in Monte Carlo kann als gelungen bezeichnet werden, auf Masters-1000-Ebene war es erst sein dritter Matchsieg nach jenen in Shanghai 2023 und zuletzt in Miami gegen Kei Nishikori. Nach dem Erfolg im ersten Duell mit dem 33-jährigen Evans überhaupt wartet nun ein anderes Kaliber. Der zum Auftakt mit einem Freilos ausgestattete, 26-jährige Zverev ist die Nummer fünf der Welt. Ofner gewann in drei Aufeinandertreffen noch keinen Satz, erlitt die Niederlagen auf drei verschiedenen Belegen in Wimbledon (2017), Paris (2022) und vergangenes Jahr in der 1. Wien-Runde.

„Durch den Sieg kann ich mit Confidence reingehen, von dem her bin ich ready. Es wird sicher ein interessantes Match, auch für das Tennis und die Leute ist das Duell Österreich gegen Deutschland sicher groß und interessant“, sagte Ofner.