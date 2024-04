Ende Februar verstaute Stefan Trost seine Eishockey-Ausrüstung für diese Saison endgültig im Keller. Nach dem Halbfinal-Aus gegen den späteren Drittliga-Meister Kapfenberg (mit Bruder Manuel) konnte der ATSE-Spieler seinen Fokus ganz auf seine neue Aufgabe richten. So betreut und begleitet der Langenwanger seit Beginn des Jahres Österreichs Tennis-Nummer-eins Sebastian Ofner als Physiotherapeut auf der ATP-Tour. Eingefädelt hat die Zusammenarbeit Ofners Touring-Coach Steve Rettl, in dessen Tennis-Akademien in Kindberg und Bruck Trost seit Ende 2022 beschäftigt ist. „Kennengelernt und erstmals behandelt habe ich Ofi nach seiner Fersenoperation“, erzählt Trost, der trotz seiner erst 27 Jahre schon einige Stationen in seiner Vita verbucht hat.