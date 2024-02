Für Sebastian Ofner ist am Mittwoch (Ortszeit) wie erwartet das Aus im Achtelfinale des ATP500-Turniers in Acapulco gekommen. Österreichs aktuell bester Tennis-Spieler musste sich dem als Nummer 3 gesetzten Weltranglisten-Neunten Alex de Minaur klar mit 1:6, 3:6 geschlagen geben. Es war das erste Aufeinandertreffen mit dem Australier. Für Ofner geht es damit nun in die USA, wo er erstmals die Masters-1000-Events in Indian Wells und Miami spielt.

Ofner bilanziert damit nach vier von sechs Turnieren seiner Übersee-Tournee mit einem Sieg und vier Niederlagen. Er hatte davor der Reihe nach bei den Sandplatz-Turnieren in Cordoba, Buenos Aires und Rio de Janeiro gleich sein erstes Match verloren.