Erstmals in der ATP-Geschichte scheint diese Woche in den Top zehn der Weltrangliste kein Spieler mit einhändiger Rückhand auf. Warum stirbt dieser Schlag im Profitennis aus? Ist er tatsächlich ein Auslaufmodell? Und wenn ja, warum? Fragen, die am ehesten ein Profi beantworten kann – in diesem Fall Günter Bresnik, Österreichs erfolgreichster Tennis-Trainer und „Macher“ von Dominic Thiem.