Für Österreichs Tennis-Nummer-eins Sebastian Ofner war das ATP250-Turnier im argentinischen Cordoba keine Reise wert. Der an Nummer vier gesetzte Steirer verlor am Donnerstag seine Auftaktpartie im Achtelfinale des Sandplatz-Events gegen den italienischen Qualifikanten Luciano Darderi sang- und klanglos mit 0:6, 3:6. Für den 27-Jährigen, der am Wochenende noch beim David Cup in Irland im Einsatz war, geht es nun nächste Woche in Buenos Aires weiter.

Für den mit einem Freilos in Runde eins ausgestatteten Ofner begann die Partie gegen Darderi – das erste Aufeinandertreffen der beiden überhaupt – katastrophal. Der Weltranglisten-38. brachte gegen den um 98 Ränge hinter ihm platzierten Italiener im ersten Satz kein einziges Service durch und reüssierte auch beim Aufschlag des Gegners nicht. Eine 0:6-Höchststrafe war die Folge.

Im zweiten Durchgang machte Ofner immerhin seine ersten Spiele, kassierte aber beim Stand von 2:3 ein Break und konnte nicht mehr kontern. Nach gut einer Stunde war der Auftritt des Österreichers, dem die Reisestrapazen offensichtlich in den Knochen steckten, in Cordoba auch schon wieder vorbei. Für den 21-jährigen Darderi war es der erste Sieg gegen einen Top-50-Spieler überhaupt. Ofner bleibt nun in Südamerika, Buenos Aires und Rio de Janeiro stehen auf dem Programm. Danach geht es in Richtung Norden weiter nach Acapulco, Indian Wells und Miami.

Erler/Miedler in Marseille m Halbfinale

Beim Sandplatz-Turnier in Marseille (ATP250) steht das ÖTV-Doppel Alexander Erler/Lucas Miedler unterdessen bereits im Halbfinale. Das Duo bezwang im Viertelfinale Bart Stevens/Petros Tsitsipas klar mit 6:2, 6:3. Die niederländisch-griechische Paarung hatte zuvor Sam Weissborn mit dessen Partner Albano Olivetti (FRA) eliminiert. Erler/Miedler bekommen es nun im Kampf um das Finale mit den Finnen Patrik Niklas-Salminen/Emil Ruusuvuori zu tun.