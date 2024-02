Mit dem 4:0-Erfolg in Limerick über Irland fixierte Österreich vergangenes Wochenende im Davis Cup die Rückkehr in die Weltgruppe I. Dort geht es am 13./14. oder 14./15. September mit einem Heimspiel gegen die Türkei weiter. Definitiv ein Glückslos, das die ÖTV-Mannschaft bei allem Respekt vor dem Gegner bereits mit einem Platz für die Qualifikationsrunde für das Finalturnier 2025 liebäugeln lässt.