Von den Klimaklebern bleibt der Volleyballsport noch verschont. Auch wenn Martin Micheu, Herz und Seele des SK Aich/Dob, einem der erfolgreichsten Klubs in Kärnten, von den sogenannten Aktivisten nicht viel hält, versucht selbst so ein „kleiner“ Sportverein, nachhaltig zu denken. „Wir werden in Zukunft Plastik aus der Halle verbannen. Und wir denken derzeit auch an eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Jufa-Arena.“ Elektrisch zu den Meisterschaftsspielen zu fahren, wird sich laut Micheu „nicht spielen. Das lässt sich kaum realisieren, weil wir zu unterschiedlich spielen. Und die Distanzen sind viel zu groß.“