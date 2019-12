Am Samstag bestreitet Schwimmerin Caroline Pilhatsch aus Graz den Rückensprint bei der Kurzbahn-Europameisterschaft in Glasgow.

Caroline Pilhatsch © (c) GEPA pictures/ Philipp Brem

Der Start in die Kurzbahn-Europameisterschaft in Glasgow war für Caroline Pilhatsch durchwachsen. Über 100 Meter Rücken verpasste die Schwimmerin aus Graz um zwei Hundertstel Sekunden das Semifinale, auch in der 4x50-Meter-Kraul-Staffel blieb sie hinter ihren eigenen Erwartungen. Lediglich in der 4x50-Meter-Lagen-Staffel (Mixed) zeigte sie ihr Potential - und nährte so die Hoffnung auf einen guten Auftritt beim 50-Meter-Rückensprint am Samstag.