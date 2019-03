Facebook

Kenneth To starb mit nur 26 Jahren © APA/AFP/MARWAN NAAMANI

Die Todesursache ist noch nicht bekannt. "Er hat sich im Training unwohl gefühlt und wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er leider verstarb", heißt es in einem Statement des Hong Kong Sport Institute am Dienstag. Man sei "zutiefst geschockt und traurig". "Er war eine außergewöhnliche Persönlichkeit, jeder mochte ihn", sagte Chinas mehrfacher Olympiasieger Sun Yang, der zusammen mit To bei den chinesischen Meisterschaften 2017 in der 4x100-m-Freistilstaffel gestartet war.

In Florida bereitete sich Kenneth To in einem dreimonatigen Trainingsprogramm auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 vor. Der gebürtige Hongkonger gewann mit Australiens Staffel 2013 bei der WM die Silbermedaille mit der Lagen-Staffel, vor zwei Jahren wechselte er das Startrecht zu seinem Geburtsland.