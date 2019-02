Facebook

Jasmin Ouschan muss Saisonstart verschieben © KK/Chang

Für Jasmin und Albin Ouschan steht der Saisonauftakt mit der Billard-Euro-Tour in Holland auf dem Programm. Während der Klagenfurter seine Form unter Beweis stellen möchte, muss seine Schwester hingegen das Bett hüten. „Ich habe mir einen hartnäckigen Virus eingefangen und in meiner Verfassung macht es keinen Sinn, in ein Flugzeug zu steigen. So musste ich meinen Start leider kurzfristig absagen“, verrät die 33-Jährige, die hofft, kommende Woche wieder ins Training einsteigen zu können. Für 25. Februar wäre bereits der nächste Flug in die Staaten gebucht. Dort geht nämlich die WPBA-Tour (Amerikanische Profi-Damen-Tour) in Szene. „Als Training hätte ich gerne vorher ein Turnier gespielt, aber jetzt muss ich ohne ran.“

