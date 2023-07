Was für ein Tag für Felix Gall. Einen Tag nach dem starken Zeitfahren legte der Osttiroler in den Alpen nach und feierte den Sieg auf der Königsetappe der Tour de France. Gall zeigte sich schon den gesamten Tag über aggressiv und spritzig, suchte immer wieder den Sprung in die Fluchtgruppe. Das gelang ihm und seinen Helfern auch. Auf dem 28 Kilometer langen Weg zum Dach der Tour – dem Col de la Loze (2304m) – opferten sich Galls Helfer auf und zogen ihn, allen voran Ben O'Conner.

Der Australier war der letzte Mann an der Seite des Österreichers und führte ihn bis Méribel. Von da an war Gall auf sich alleine gestellt und er wählte die Attacke. Er ließ seine Mitstreiter Rafał Majka (UAE), Simon Yates (Jayco AlUla) und Chris Harper (Jayco AlUla) 6,2 Kilometer vor dem Dach der Tour (2304 Meter) stehen. Die Verfolger könnten weit über der Baumgrenze nicht nachsetzen und Gall fuhr einen Vorsprung von knapp 27 Sekunden heraus.

Als Erster überquerte er den höchsten Punkt der Tour und streifte damit nicht nur 40 Punkte für die Bergwertung ein, sondern auch eine Sonderprämie.

Gall feierte den sechsten Etappensieg eines Österreichers bei der Tour. Max Bulla war drei Mal erfolgreich (3 x 1931), Georg Totschnig (2005) und Patrick Konrad (2021) gewannen ein Mal. Für den Osttiroler war es nach seinem Etappensieg bei der Tour de Suisse der zweite Sieg als Berufsradfahrer.

Vingegaard vor Toursieg

In Méribel fiel auch die endgültige Entscheidung um den Gesamtsieg. Viel musst der Führende Jonas Vingegaard nicht tun, denn Tadej Pogačar (UAE) "explodierte". Der Slowene musste sich den weiteren Weg hinauf quälen, während der Däne das Beil fallen ließ und den Turbo zündete. Er entledigte sich aller Kontrahenten.