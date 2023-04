Wenn die Generalprobe in die Binsen geht, wird das meist als gutes Omen für die Premiere gewertet. Insofern kann Franz-Josef Lässer guter Dinge im Paracycling-Weltcup loslegen. Beim Zeitfahren (Freitag) und im Straßenrennen (Sonntag) von Maniago (ITA) rechnet er sich gute Chancen aus. „Ich will in beiden Rennen in die Top fünf“, sagt er und fügt selbstbewusst hinzu: „Für etwas anders fahre ich nicht hier her.“ Dabei musste er am vergangenen Wochenende auf der Straße und im Gelände die Segel streichen. Beim 22. Allgäuer Straßenpreis (GER) stieg er mit starken Magenproblemen vom Rennrad ab und widrige Bedingungen beim Mountainbikerennen von Haiming (T) vereitelten eine Zieleinfahrt.