Zwei Tage vor seinem Geburtstag (17. 1.) bereitete sich Franz-Josef Lässer ein feines Geschenk: den österreichischen U23-Meistertitel im Cyclocross. Im Rahmen des Seeschlacht Cross wurden die heimischen Titelkämpfe im Querfeldein – Cyclocross – ausgetragen und der Grazer reüssierte im Hauptfeld mit dem fünften Gesamtrang. Der brachte ihm in der Nähe von Langenzersdorf Gold in der U23-Kategorie ein. "Das war richtig cool und ich war positiv überrascht", sagt er und lächelt, "ich hätte mir das nicht gedacht, immerhin bin ich erst am Abend davor aus dem Trainingslager zurückgekommen." Bei schwierigen Bedingungen brachte der Paraathlet dabei auf dem grob bereiften Rennrad sein Geschick vom Mountainbiken ein. In dieser Saison wird er das Bike aber nicht so in den Fokus stellen, sondern sich auf die Pararennen vom Weltcup bis hin zur WM fokussieren. Heuer wird er erstmals den gesamten Weltcup bestreiten und so neben Handbiker Thomas Frühwirth international für einen grün-weißen Anstrich sorgen. "Die Rennen in den Weltcups sind im Vergleich zu anderen Straßenrennen eher kurz und es geht immer voll zur Sache – das gefällt mir."