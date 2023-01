Kärnten versucht sich seit geraumer Zeit im Tourismus zu positionieren. Der Slogan "It's my life" soll ein Lebensgefühl wecken, eine gesunde Lebensweise propagieren. Das Konzept wirkt stimmig, flächendeckend wird der Sport in den Vordergrund gerückt. So überrascht es nicht, dass die Zahl der Radsport-Veranstaltungen kontinuierlich steigt und besonders für den Tourismus der Nebensaison eine spannende Zielgruppe trifft. Für Ende Mai 2023 etwa sind die österreichischen Meisterschaften im Einzelzeitfahren anberaumt.