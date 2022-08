Der frühere US-Radstar Lance Armstrong hat seine Partnerin Anna Hansen geheiratet. Der Radsportler und die Yoga-Lehrerin teilten am Dienstag in einem gemeinsamen Instagram-Post Fotos ihrer Hochzeitszeremonie. Als Ort der Feier gaben sie ein Weingut in der französischen Provence an. "Bester Tag aller Zeiten", schrieb Armstrong dazu. Der 50-Jährige hat einen Sohn (22) und Zwillingstöchter (20) aus erster Ehe. Mit Hansen bekam er noch einen Sohn (13) und eine Tochter (11).

Armstrong ergänzte in einer Liebeserklärung an seine Frau: "Anna, du warst in den letzten 14 Jahren mein absoluter Fels in der Brandung, und ich muss ganz klar sagen, dass ich sie ohne dich nicht überlebt hätte." Armstrong und Hansen sind seit 2008 ein Paar. In die Zeit ihrer Beziehung fiel auch der Karrieretiefpunkt des einstigen Radstars: Nach jahrelangen Dopingvorwürfen wurden dem Sportler 2012 alle nach 1998 gewonnen Titel aberkannt, darunter sieben Gesamtsiege der Tour de France. Ein Jahr später gestand er im Interview mit Oprah Winfrey erstmals, leistungssteigernde Substanzen genommen zu haben.