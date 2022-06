Gerhard Schönbacher hat einiges erlebt. Aber als er die Anmeldung von Jean-Marie Wampers zu Alpentour Trophy in seinem Postfach gesehen hatte, staunte selbst der Steirer nicht schlecht. Denn der Belgier ist eigentlich „Roadie“ – also ein Straßenfahrer, und kein schlechter. 1989 gewann der mittlerweile 63-Jährige Paris – Roubaix und am Donnerstag wird er mit seinem Sohn das Etappenrennen für Mountainbiker in Angriff nehmen. Mit dem Sieg bei Roubaix wurde Wampers in Belgien zur Legende und diesen Status hat Andreas Goldberger in der Alpenrepublik unbestritten ebenso. „Er fährt es als Vorbereitung für die Crocodile Trophy in Australien, wo er auch seinen 50. Geburtstag feiern wird“, erzählt Schönbacher.