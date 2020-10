Facebook

Max Foidl ist in Stattegg am Start

Man hat als größter Mountainbike-Verein Österreichs auch in der Krise eine Verantwortung, erklärt Jürgen Pail, während er auf der Cross-Country-Strecke in Stattegg mit seiner Mannschaft arbeitet. Daher trägt der Bikeclub von heute bis zum Feiertag neben drei österreichischen Meisterschaften (Eliminator, Cross-Country Shorttrack und Enduro) auf der Cross-Country-EM-Strecke noch das Finale der Junior-Liga-Austria und ein nationales Eliterennen aus. „Wir mussten selbst die für Mai geplante EM der Profis absagen und wollen mit dieser Veranstaltung dem heimischen Nachwuchs und den österreichischen Elitebikern eine Bühne bieten“, sagt Pail, der für die Strecken meldet: „Leicht feucht und griffig.“ Eine Schlammschlacht wie bei der WM in Leogang wird es also nicht.