Coronavirus ÖRV-Radprofis durften Emirate verlassen

Die vier österreichischen Radprofis, die nach dem Abbruch der UAE-Rundfahrt mit dem gesamten Tross in einem Hotel in Abu Dhabi wegen dreier Coronavirus-Verdachtsfälle isoliert waren, sind am Sonntag in die Heimat zurückgekehrt.

© APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Die vier österreichischen Radprofis, die nach dem Abbruch der UAE-Rundfahrt mit dem gesamten Tross in einem Hotel in Abu Dhabi wegen dreier Coronavirus-Verdachtsfälle isoliert waren, sind am Sonntag in die Heimat zurückgekehrt. "Alle wurden negativ getestet, wir durften nach 48 Stunden die Heimreise antreten", sagte der Kärntner Marco Haller (Team Bahrain) der APA.

Auch die Bora-Fahrer Patrick Konrad und Gregor Mühlberger sowie Matthias Brändle vom Israel-Team reisten am Sonntag heim. Laut Haller durften sich die Fahrer im Hotel frei bewegen und alle Anlagen wie Fitnessraum und Swimmingpool nutzen.

Es erhielten jedoch nicht alle Rennställe die Ausreiseerlaubnis. Das Cofidis-Team erklärte Sonntagmittag in einer Mitteilung, dass die Mitglieder seit Donnerstag trotz negativer Tests die Zimmer nicht verlassen dürfen und zeigten Fotos von dürftigen Essensportionen, die sie dorthin geliefert bekommen. Der Sportliche Leiter, Roberto Damiani, kündigte in einem auf tuttobiciweb.it veröffentlichten Schreiben an, er werde aus Protest in den Hungerstreik treten, falls sich nichts ändere.