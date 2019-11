Facebook

© (c) GEPA pictures/ Christian Walgram

Es ist eines der bekanntesten Rennen in ganz Österreich, der Große Preis von Gratwein-Straßengel. Doch 2020 wird das Rennen definitiv nicht mehr stattfinden. Somit wird Berufsradfahrer Maciej Paterski wohl als 21. und letzter Sieger des Eintagesrennen vor den Toren von Graz in die Geschichtsbücher eingehen. Die Anforderungen an die Organisation sind mittlerweile schlichtweg zu drückend geworden, die Gelder zudem immer knapper. "Die Bezirkshauptmannschaft hat sich immer bemüht, dass sie uns entgegenkommt, aber natürlich im Rahmen der Möglichkeiten. Der wird aber immer enger." Schweren Herzens musste Organisator Roland Eberl mit den Vereinsmitgliedern des RC Judendorf-Straßengel die Entscheidung bei einer Versammlung treffen.