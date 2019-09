Da ist "Action" garantiert: Am Freitag steht in der Grazer Innenstadt das Eliminator-Weltcup-Finale auf dem Programm. Ab 14 Uhr geht es rund.

Vorjahressieger: Daniel Federspiel © GEPA pictures

Das Eliminator-Weltcup-Finale der Mountainbiker am Freitag auf dem 570 m langen Kurs mit sechs spektakulären Hindernissen in der Grazer Innenstadt steht im Zeichen von Dreikämpfen: Weltmeisterin Gaia Tormena aus Italien und der Franzose Hugo Briatta gelten als große Favoriten im Rennen um den Gesamtweltcup, können aber noch jeweils von zwei Konkurrenten abgefangen werden.

Die Schwedin Ella Holmegard und die Deutsche Marion Fromberger sind die beiden Herausfordererinnen der dreifachen Saisonsiegerin Tormena. Bei den Männern ist Weltmeister Titouan Perrin-Ganier der härteste Gegner seines Landsmannes Briatta, der zwei der bisher fünf Rennen gewonnen hat, auch wenn der Titelverteidiger Jeroen van Eck aus den Niederlanden auch noch um den Gesamtsieg mitreden will.

Hoffnungsträger Elias Tranninger

Im Vorjahr gewann mit Daniel Federspiel ein Österreicher in Graz. Der Tiroler stellte jedoch Ende 2018 das Mountainbike in die Ecke und konzentriert sich seither voll und ganz auf Straßenrennen. Größter heimischer Hoffnungsträger ist heuer deshalb Elias Tranninger, der sich einen Top-5-Platz als großes Ziel vorgenommen hat. "Der Kurs in Graz liegt mir ausgesprochen gut, er hat alles zu bieten, was den Eliminator-Sport so spannend macht", betonte Österreichs Staatsmeister.