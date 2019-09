Der Steirer Thomas Frühwirth holte in 29 Minuten und 18 Sekunden WM-Bronze in Emmen. Gold ging an Jetze Plat (28:03 Minuten).

Thomas Frühwirth © kk

Thomas Frühwirth hat bei den ParaCycling-Weltmeisterschaft in Emmen (Niederlande) Bronze im Zeitfahren erobert. Der Steirer blieb am Freitag mit seinem Handbike nach 20,8 Kilometern in seiner Klasse MH4 acht Sekunden vor dem ersten Verfolger. Gold und Silber gingen wie erwartet an den niederländischen Sieger Jetze Plat und den zweitplatzierten Amerikaner Thomas Davis.

"Platz eins und zwei waren schon vor dem Rennstart, wenn nichts Außergewöhnliches passieren würde, praktisch vergeben", sagte Weltcup-Gesamtsieger Frühwirth, "natürlich freue ich mich über Bronze. Es ist eine perfekte Draufgabe auf eine sehr gute Zeitfahrleistung in einer erfolgreichen, langen Saison."

Auch Walter Ablinger holte in seiner Klasse MH3 im Einzelzeitfahren Bronze. Das Duo ist am Sonntag noch im Straßenrennen im Einsatz.