Die 26-jährige Klagenfurterin Christina Perchtold verzichtet nach ihrem schweren Sturz auf ein Comeback. Jetzt will sie ihr eigenes Team gründen. Ausschließlich für Frauen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK

Die Motivation war nicht mehr da, das Rennfieber weg. So beschreibt die 26-jährige Klagenfurterin Christina Perchtold ihren Abschied vom Profiradsport bekannt. Mit drei Jahren saß sie das erste Mal auf einem Fahrrad, mit Sieben nahm sie an ihrem ersten Rennen teil. Jetzt fährt sie nur noch zum Spaß, so wie damals, als alles begonnen hatte. „Für mich steht das seit Monaten fest“, meinte Perchtold.