Nach Sturz gestorben Verunglückte Radsport-Hoffnung Lambrecht zu Grabe getragen

Belgiens große Rad-Hoffnung Bjorg Lambrecht starb vergangene Woche bei der Polen-Rundfahrt an den Folgen eines Sturzes. Am Dienstag wurde er in seiner Heimatstadt unter großer Anteilnahme zu Grabe getragen.