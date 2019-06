Facebook

Enduro ist vielen nur aus dem Motorsport bekannt. In der Mountainbike-Szene ist dieser Begriff relativ neu und bei weniger eingefleischten Bikern noch gar nicht richtig angekommen. In den letzten Jahren entwickelte sich diese Form der Mountainbikerennen jedoch zu einem der spannendsten Rennformate des Sports und erfreut sich immer größerer Beliebtheit.

Bereits im letzten Sommer fand auf der Petzen die Enduro World Series (EWS) statt. Und auch heuer steht das Grenzgebiet zwischen Kärnten und Slowenien wieder ganz im Zeichen der Mountainbiker.



Am Wochenende macht nämlich der Enduro Continental Cup, die europäische Serie der EWS, hier wieder Station. Am Samstag und Sonntag werden 250 Starter aus rund 20 Nationen 1500 Höhenmeter überwinden und in den zwei Tagen mehr als 50 Kilometer zurücklegen. Sowohl die zahlreichen Profis, als auch die Hobbyfahrer starten unter den gleichen Bedingungen.



Das Rennen besteht aus mehreren Sonderprüfungen („Stages“) und Transferetappen. Insgesamt werden am Wochenende fünf Stages (Abfahrten) gefahren. Die erste und die letzte Stage wird im Bikepark Petzen absolviert, die drei anderen finden in Slowenien statt. Sieger ist derjenige mit der schnellsten Gesamtzeit aller fünf Kurse. Bei den Transfers, die größtenteils auf dem Rad zurückgelegt werden müssen, manchmal auch unterstützt durch eine Gondelfahrt, wird die Stoppuhr angehalten. Dennoch haben die Sportler nur ein gewisses Zeitfenster, um sich vom Ziel zum nächsten Start zu begeben. Die Siegerzeit wird nach den fünf Abfahrten (Stages) um die 30 Minuten betragen.



Lokalmatador und Mitfavorit auf den Sieg ist Vid Persak. Der Slowene lebt direkt im Grenzgebiet und kennt die Streckenführung wie seine Westentasche. Bei der World Series im letzten Jahr wurde er starker Fünfter. Aus Kärntner Sicht zählen die Villacherin Yana Dobnig und Matthias Stonig zu den Aushängeschildern. Im Vorjahr wurde Stonig auf der Strecke 30.



Abgerundet wird das Wochenende mit dem Black Hole Bike Festival, das an mehrere Standorten auf der Petzen und in Slowenien mit etlichen Side-Events aufwartet.