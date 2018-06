Facebook

Bernhard Eisel plant nach einer Operation wegen einer Gehirnblutung die Fortsetzung seiner Karriere. In einer Aussendung der Veranstalter der Österreich-Rundfahrt kündigte der Radprofi des Teams Dimension Data an, dass er nach Absprache mit den Ärzten Ende Juli wieder ins Renngeschehen einsteigen werde. Zuvor werde er Gast bei der am 7. Juli startenden Österreich-Rundfahrt sein.

Eisel war Mitte März beim Rennen Tirreno-Adriatico schwer auf den Kopf gestürzt. Der Verdacht einer Gehirnblutung bei dem Familienvater ergab sich erst im April wegen starker Kopfschmerzen und Schwindels. Am 23. April wurde Eisel operiert. Seit kurzem trainiert der 27-Jährige wieder intensiv, sein Comeback plant er für 29. Juli beim Rennen Ride London Surrey Classic.

Wie für den zwölffachen Tour-de-France-Teilnehmer ist das wichtigste Radrennen der Welt heuer auch für den Kärntner Marco Haller kein Thema. Der Profi des Katjuscha-Rennstalls war am 18. April auf einer Trainingsfahrt mit Eisel von einem in eine Kreuzung einfahrenden PKW niedergestoßen worden und hatte einen offenen Mehrfach-Bruch der linken Kniescheibe erlitten.

Am vergangenen Mittwoch saß Haller, der eine mehrmonatige Rehabilitation absolviert, erstmals wieder auf dem Rad. "Das war ein großer Schritt, erstmals wieder eine Stunde mit 25 km/h zu fahren", sagte der 27-Jährige der APA. Es sei aber Vorsicht geboten, meinte Haller. "Ich darf das Knie nicht überreizen und muss Woche für Woche schauen, wie es geht."

Bei der Tour de France wird er daher diesmal nur in einem Begleitauto dabei sein. Haller wird VIP-Kunden des Teamsponsors Alpecin einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen.