Stephan Rabitsch ist erfolgreich in die Oberösterreich-Radrundfahrt gestartet.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Stephan Rabitsch ist erfolgreich in die Oberösterreich-Radrundfahrt gestartet. Der Profi des Felbermayr-Teams, der den dritten Toursieg in Folge anpeilt, gewann am Donnerstag die erste Etappe von der Uni Linz zum Freilichtmuseum Pelmberg.

Rabitsch absolvierte die 12,6 Kilometer in 23,56 Minuten, vier Sekunden später entschied der Niederländer Lars van der Haar den Sprint um Rang zwei gegen Riccardo Zoidl für sich.