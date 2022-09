Die harte Arbeit der letzten Wochen hat sich für Lenia Standfest bezahlt gemacht. Am vergangenen Wochenende fiel ihr nach intensiver zweimonatiger Vorbereitung jede Last von den Schultern und sie krönte sich im Weitsprung und über 100 Meter zur Österreichischen Meisterin in der U16. Obwohl sie nie gerne geworfen hat oder über Langstrecken gelaufen ist, hat die 14-Jährige vor vier Jahren dank ihrer Cousine trotzdem ihren Weg in die Leichtathletik gefunden. Mittlerweile zählen der Weitsprung, die 100 und 200 Meter zu ihren Lieblingsdisziplinen. Hier stellt sie in der Steiermark regelmäßig Rekorde auf und feiert auf nationaler, aber auch internationaler Bühne große Erfolge.

Für Lenia Standfest ist die Abwechslung das Besondere an der Leichtathletik. Aufgrund der Komplexität der verschiedenen Disziplinen wird es immer Training nie langweilig. Ihre Motivation sucht sie sich bei ihren eigenen Fehlern: „Ich mag es meine Fehler zu finden, diese auszubessern und dann zu sehen, dass sich die Leistungen verbessern.“ Ihre gute Form wird sie ein letztes Mal in dieser Saison beim Bundesliga Cup unter Beweis stellen, bevor nach einer kurzen Pause die Trainingsvorbereitungen starten. Großes Ziel ist eine Teilnahme an der U18-EM und WM.