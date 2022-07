Es ist kein gewöhnlicher Tag in Eggenberg. Die Gäste, die sich auf der Tartanbahn des ASKÖ-Stadions tummeln, sind keine alltäglichen. Leichtathletik-Olympia- und -WM-Medaillengewinner aus Jamaika nutzen das Horst Mandl Memorial für einen Abstecher nach Graz – aber nicht der im Vergleich zur Heimat angenehmen Temperaturen wegen. "Nein, ich schwitze ja selbst", sagt Ramone McKenzie und lacht. Er war Weltklasse-Sprinter, mittlerweile ist er der Manager der neunköpfigen Jamaika-Delegation in Graz. "Wir sind hier im Rahmen unserer Sommertour in Europa. Unsere Athleten brauchen gute Wettkämpfe und lieben es hier." Ein Aushängeschild: Melanie Walker, Olympiasiegerin und Weltmeisterin über 400 Meter Hürden.