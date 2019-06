Facebook

Die Spiele stehen unter schwierigen Vorzeichen © (c) imago images / ITAR-TASS (Natalia Fedosenko via www.imago-images.de)

Nach der holprigen Premiere der Europaspiele 2015 in Baku will der Bewerb ab Freitag für positive Bilder sorgen. Neben der Kritik am Austragungsort in einem erwiesenermaßen autoritären Land wurden die Spiele 2015 vom Unfall der österreichischen Synchronschwimmerin Vanessa Sahinovic, die von einem Bus angefahren wurde und seither gelähmt ist, überschattet. Nun gilt Weißrussland auch nicht gerade als Vorzeigedemokratie, die Euphorie in Minsk ist ungebrochen. Neue Sportstätten sind seit eineinhalb Jahren fertig und in Verwendung. Wohnviertel, Athletendorf und eine Gastro-Meile in der Innenstadt wurden rasch installiert. Finanziell trägt Österreich einen elementaren Teil zur belarussischen Modernisierungswelle bei. Schließlich gibt es kein westeuropäisches Land, das über seine Unternehmen so viel in die weißrussische Wirtschaft investiert. Die Rede ist von rund 356 Millionen Euro an Direktinvestitionen über Banken, Versicherungen oder beispielsweise auch Backwarenerzeuger „backaldrin“, näher bekannt als Marke „Kornspitz“, aus Oberösterreich, der auch im Sportsponsoring eine gewichtige Rolle eingenommen hat.