Michael Johnson © Getty Images

Er schien seiner Welt entrückt zu sein, ein Läufer wie von einem anderen Planeten, der Schwerkraft entzogen. So unerreichbar, wie Michael Johnson auf der Laufbahn war, so unnahbar wirkte er auch abseits des sportlichen Geschehens auf so manchen Zeitgenossen und Augenzeugen der Erfolge. Als „so arrogant wie Nurejew und unantastbar wie ein van Gogh in einem japanischen Banktresor“ wurde der Sohn eines texanischen Lkw-Fahrers und einer Lehrerin einmal im britischen „Observer“ beschrieben.

