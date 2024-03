Seit Mittwoch ist die Leibnitzerin Karin Strametz in Glasgow, am Sonntag ist die 25-Jährige Hürdensprinterin über 60 Meter Hürden bei der Hallen-WM im Einsatz. Am Donnerstag hatte Strametz die Chance, auf der WM-Laufbahn zu trainieren. „Die Bahn ist sehr schnell“, freut sich Strametz. Und die Form stimmt sowieso. Kaum eine Wettkampf, an dem die Steirerin nicht unter 8,10 Sekunden läuft. „Das kommt für mich nicht überraschend“, sagt Strametz. Sie habe sich auch im Freien über 100 Meter Hürden wesentlich gesteigert. Aber: „Ich hab‘ ja die letzten Saisonen nicht beenden können“, sagt Strametz, Zwei Mal haben Verletzungen die 25-Jährige zum Abbruch der Saison gezwungen, im Vorjahr brach sie sich das Schlüsselbein. „Ich habe schon im Sommer mit der Reha anfangen können und konnte mich so länger auf die neue Saison vorbereiten“, sagt sie. „Ich habe aber auch schon in der Vergangenheit gemerkt, dass ich auf einem sehr guten Weg bin.“