Der Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes, Sebastian Coe, hat die angekündigten Enhanced Games als „Blödsinn“ bezeichnet. „Ich kann mich nicht dafür begeistern“, sagte Coe am Donnerstag in Glasgow im Vorfeld der Hallen-Weltmeisterschaften an diesem Wochenende.

Eine Reihe von Milliardären plant, Weltrekordjagden auch mithilfe von Doping-Mitteln zu inszenieren. Sie locken Athleten mit viel Geld: Eine Million US-Dollar als Prämie für einen Weltrekord. Wenn einer dumm genug sei und das Gefühl habe, daran teilnehmen zu müssen, würde er für lange Zeit gesperrt werden, sagte Coe. Man erlebe gelegentlich verrückte Dinge, sagte Coe. Aber deswegen habe er keine schlaflosen Nächte.

Für ihre Enhanced Games wurden fünf Kernkategorien von Sportarten ausgewählt: Leichtathletik, Kampf-, Kraft- und Wassersport sowie Gymnastik. Mehr, als dass sie jährlich ausgetragen werden sollen, ist noch offen. Aron D‘Souza, der Präsident der Enhanced Games, glaubt, mit seinem Veranstaltungsprojekt die Olympischen Spiele der Zukunft zu schaffen. Neben dem australischen Unternehmer gehört auch der US-Amerikaner Peter Thiel der Investorengruppe an.