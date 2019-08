Facebook

Auf die Plätze, fertig und los! © (c) Weichselbraun Helmuth

Perfektes Laufwetter herrschte am Sonntag bei den Hauptbewerben von "Kärnten Läuft". Zum 18. Mal verwandelte sich das Zielgelände am Ufer des Wörthersees in Klagenfurt in eine einzigartige Bewegungsarena für die ganze Familie. Die Zuschauer entlang der Strecke und im Ziel sorgten für Gänsehaut-Stimmung pur.