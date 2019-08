Beim Raiffeisen-Frauenlauf im Rahmen von "Kärnten Läuft" am Samstag, 24. August, um 19 Uhr werden fast 800 Damen die Laufschuhe schnüren. Für das größte, an den Start gehende, Damen-Team gibt es eingen gesunden Preis von "Obst Robitsch".

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch der Regen konnte die Stimmung beim Raiffeisen-Frauenlauf nicht dämpfen © Weichselbraun

Wir Damen melden uns nicht großartig für einen Frauenlauf an. Wir entscheiden kurzfristig und manchmal auch nach der Wetterlage“, stellt die Leiterin der Stabsstelle RLB Marketing & Kommunikation der Raiffeisen Landesbank, Maria Wohlgemuth klar. Beim Raiffeisen-Frauenlauf am Samstag, 24. August, Start 19 Uhr, in der Running City im Rahmen von „Kärnten Läuft“ ist sie aber „fix dabei“.