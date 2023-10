Der Graz-Marathon 2023 ist Geschichte – und eine solche hat er im wahrsten Sinne des Wortes geliefert. Ausgerechnet bei der 30. Jubiläumsausgabe der größten Laufveranstaltung im Süden Österreichs gab es einen neuen Streckenrekord: Dickson Kiptoo (Volare) hat den Marathon in 2:08:31 Stunden und damit so schnell wie sonst noch niemand in der steirischen Landeshauptstadt bewältigt. "Ich bin sehr glücklich, dass ich gewonnen habe. Bei Kilometer 30 habe ich mir ein Herz gefasst und attackiert", sagte der Kenianer.

Hier finden Sie alle Ergebnisse des Graz-Marathons 2023

Die erste Frau im Ziel der Jubiläumsausgabe kommt aus Kärnten: Barbara Bischof siegte in 2:56:44 Stunden. "Mir geht es super, weil es mein erster Marathon war. Und da erwartet man sich noch nicht Bestleistungen. Aber für mich war es eine Spitzenleistung, weil ich mich nur fünf Wochen vorbereitet habe. Ich bin überwältigt", sagte die gebürtige Steirerin lachend. Ihr scheint das "Duo" aus "Kärnten läuft" und dem "Graz-Marathon" zu liegen, denn sie darf sich nun Doppelsiegerin in beiden Events nennen. Was sie noch darf: Auf einen Startplatz in Berlin freuen. "Da benötigt man als Frau eine Zeit von unter drei Stunden, um dabei sein zu dürfen. Und die habe ich ja nun", meinte sie lachend.

Beim "Halben" hat ein bekanntes Gesicht zugeschlagen: Markus Hartinger aus Wettmannstätten (LTV Köflach) siegte in 1:07:09 Stunden. Auch auf der Viertelmarathon-Strecke gab es durch Lotte Seiler (KSV) und Christian Gegg (Running Team Lannach) zwei Heimsiege.