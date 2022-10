So schön und faszinierend das Lauffest des Jahres in der steirischen Landeshauptstadt auch ist - ohne Straßensperren ist eine Veranstaltung dieser Größe schlicht unmöglich. Jahr für Jahr herrscht am Rennsonntag des Graz Marathons deshalb eine ganz besondere Atmosphäre. In den Verkehrsadern der Stadt, wo sonst die Autos das Sagen haben, wird gelaufen. Die gesamte Laufstrecke ist daher am Sonntag von 7 bis 16 Uhr gesperrt - auf den angrenzenden Straßen ist ebenso mit Behinderungen zu rechnen. Auch der öffentliche Verkehr ist betroffen - die Holding Graz Linien haben etwa für die Straßenbahnlinie 4 einen Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Die Straßensperren im Detail zum Download:

In der Innenstadt ist die Zufahrt zu drei Wahllokalen der Bundespräsidentenwahl von den Straßensperren betroffen. Sie sind zu Fuß und mit dem Rad erreichbar. Zudem werden zusätzliche, besonders geschulte Sicherheitsleute an den betroffenen Straßenübergängen platziert, um Auskunft zu geben. „Wir bitten Besucher und Wahlgänger darum, die Strecke nur an den gekennzeichneten Stellen zu queren“, sagt OK-Chef Kummerer.

Wichtige Sperren am Lauftag

Theodor-Körner-Straße - Opernring/Burgring - Joanneumring - Grazbachgasse - Münzgrabenstraße - Steyrergasse - Conrad-v.-Hötzendorf-Str. - Schönaugasse - Grieskai/Lendkai - Keplerstraße - Körösistraße - Wienerstraße - Grabenstraße - Theodor-Körner-Straße - Lange Gasse - Kaiser-Franz-Josef-Kai – Neutorgasse - Kaiserfeldgasse - Radetzkystraße - Roseggerkai/Marburgerkai – Wielandgasse

Gesperrte Brücken

Augartenbrücke

Erzherzog-Johann-Brücke

Radetzkybrücke

Keplerbrücke

Längerfristige Sperren:

Burg- und Opernring: Zwischen Burgstern/Erzherzog Johann-Allee, Oper bis Girardigasse - gesperrt bis Montag, 11. 10. (4 Uhr).

Zwischen Burgstern/Erzherzog Johann-Allee, Oper bis Girardigasse - gesperrt bis Montag, 11. 10. (4 Uhr). Franz-Graf-Allee, gesperrt bis Dienstag, 12. 10. (17 Uhr).

gesperrt bis Dienstag, 12. 10. (17 Uhr). Wilhelm-Fischer-Allee, gesoerrt bis Montag, 11. 10. (4 Uhr); Busse ausgenommen.

gesoerrt bis Montag, 11. 10. (4 Uhr); Busse ausgenommen. Der Radweg ist im Bereich Opernring und Burgring bis Dienstag, 12. 10, 16 Uhr gesperrt.

Sturm-Anhänger aufgepasst

Eine Anreise zum sonntägigen Bundesligaspiel (14.30 Uhr) zwischen Sturm und der WSG Tirol in der Merkur-Arena sollte gut geplant sein. Die Straßenbahnlinie 4 in Richtung Liebenau wird nicht fahren, da die Conrad-von-Hötzendorf-Straße für die Läufer gesperrt ist. Es gibt einen Schienenersatzverkehr, der vom Jakominiplatz bis zum Murpark fährt. Ab 16 Uhr (also nach dem Schlusspfiff) sind sämtlich Verkehrsbeschränkungen wieder aufgehoben. Die Autobahnabfahrt Graz Ost ist ohne Einschränkungen zu befahren. Eine zeitgerechte Anreise zum Spiel ist aber empfehlenswert.