Zum 29. Mal werden beim Herbstklassiker wieder Tausende durch Landeshauptstadt laufen, wenn am 9. Oktober um 10 Uhr vor der Grazer Oper der Startschuss zum Graz-Marathon fällt. „In der vergangenen zwei Jahren war die Situation aufgrund der Pandemie sehr hart“, sagt OK-Chef Michael Kummerer, „aber es sieht so aus, als würden wir im Oktober wieder zu unseren Wurzeln und zum alten System zurückkehren können.“ Der Graz-Marathon hat mit dem App-Run (2020) und einer abgespeckten Version im Vorjahr (ohne Gastronomie) den Herzschlag der Veranstaltung weiter pulsieren lassen. Auch wenn sich die Teilnehmerzahl im Vorjahr um fast die Hälfte reduziert hat, „werden wir nun belohnt, dass wir in den zwei Jahren hart gearbeitet haben und den Sportlern mit unseren Bewerben ein Ziel gegeben haben“, sagt Kummerer, „aufgrund der aktuellen Anmeldungen rechnen wir mit rund 80 Prozent der Teilnehmer von vor der Pandemie und das macht uns wahnsinnig stolz.“

Das wären rund 7500 bis 8000 Teilnehmer – vom Marathon-Läufer bis hin zu den Bambinis. „Der Graz-Marathon gehört zur Sportstadt Graz so wie der Uhrturm zum Schlossberg“, sagt Stadtrat Kurt Hohensinner. Er bezeichnet den Graz-Marathon als dreifache Trägerrakete für die Landeshauptstadt: Sportlich, wirtschaftlich (Wertschöpfung von 5,8 Millionen Euro) und touristisch, mit Teilnehmern aus mehr als 50 Nationen. So international das Lauffest in den vergangenen Jahren auch geworden ist, so wichtig bleibt es für die Kleine Zeitung als ein regionaler Anker. „Der Marathon ist einfach in unserer DNA“, sagt Geschäftsführer Thomas Spann, „als regionales Medium leben wir in einem hohen Maß davon, was in unserer Region geschieht.

Auch wenn es heuer keinen Teilnehmerrekord geben wird, der Streckenrekord von Juma Charles Ndiema aus dem Vorjahr soll fallen. Der sympathische Kenianer lief im vergangenen Oktober 2:10:43 Stunden. „Wir möchten zumindest zwei Läufer nach Graz holen, die eine Zeit von unter 2:10 Stunden laufen können“, sagt Kummerer, der mit einer großen Neuerung aufwarten kann. Die Marathon-Messe mit der Startnummernausgabe wandert in der Murpark und wird bei Hervis stattfinden.