Die Organisatoren der drei Laufveranstaltungen sowie die Botschafterinnen Vanessa Herzog, Claudia Strobl, Bettina Assinger (Mitte) © KK/QSPictures

Die Laufevents „I like it Frauenlauf“, „Wings for Life World Run“ und der „Kirschblütenlauf“ entwickeln sich zu einem wahren Teilnehmermagneten. Alle Veranstaltungen haben trotz ihrer eigenständigen Mottos eines gemeinsam: Den karitativen Hintergrund und deshalb erklärte Arno Arthofer (Landessportdirektor und Mitorganisator des Kirschblütenlaufs): „Wir haben uns entschlossen, alle Veranstaltungen gemeinsam zu bewerben.“ Neu ist auch, dass jedes der Events Botschafterinnen gewinnen konnte: Bettina Assinger, Jasmine Mrak-Caamano - „I like it Frauenlauf“ (1. Mai), Claudia Strobl - „Wings für Life World Run“ (5. Mai) und Vanessa Herzog - „Kirschblütenlauf“ (11. Mai).