Der Golf-Höhepunkt des Jahres nähert sich in Riesenschritten. Bevor der 44. Ryder Cup am Freitag (7.45 Uhr, Sky live) mit der ersten Runde im Foursome eröffnet wird, biegt heute auf dem Marco Simone Golf & Country Club nahe Rom der Junior Ryder Cup auf die Zielgerade ein. Um 16 Uhr wird es dann erneut spannend, stehen doch die Eröffnungszeremonie sowie die Bekanntgabe der ersten Paarungen für den traditionellen Kontinentalvergleich auf dem Programm. Und aus österreichischer Sicht stellt sich dabei freilich die Frage, ob Sepp Straka gleich zu Beginn in das Geschehen eingreifen wird.