Golf ist ein Milliardenbusiness. Scottie Scheffler, die aktuelle Nummer eins der Welt, kam 2020 auf die US-PGA-Tour und hat in vier Jahren 42,5 Millionen Preisgeld gescheffelt. Von den Werbeeinnahmen und Sponsorengeldern ganz abgesehen. Beim am Freitag am Marco Simone Golf & Country Club bei Rom startenden 44. Ryder Cup geht es für die besten Spieler Europas und der USA finanziell gesehen um nichts. Und trotzdem steht bei diesem alle zwei Jahre stattfindenden Kontinentalvergleich extrem viel auf dem Spiel: Prestige, Ruhm, Ehre.