Die Spannung war für Sepp Straka schier unerträglich, aber am Ende konnte der österreichische Golfprofi aufatmen. Dank einer starken letzten Runde schaffte der Wiener noch die Qualifikation für das Finale der PGA-Tour kommende Woche in Atlanta. Dort dürfen die besten 30 im FedEx-Cup an der Tour Championship abschlagen. Straka klassierte sich nach den BMW Championship (Platz 37) unmittelbar hinter Jordan Spieth exakt auf Rang 30 und ist damit gerade noch mit von der Partie der absoluten Golf-Elite.

Vor dem Schlusstag waren die Chancen nach drei mäßigen Runden eher gering, aber Straka präsentierte sich auf der letzten Runde vor allem auf den Front Nine mit fünf unter Par in Topform. Am Ende spielte der 30-Jährige eine 66 (4 unter), ein Bogey am 18. Loch ließ ihn lange zittern. Als der letzte verbliebene Rivale Denny McCarthy das für ihn nötige Birdie am letzten Loch verpasste, war für Straka alles klar.