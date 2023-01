Es ist kein Schlussstrich. Das Wort Karriereende, das nimmt Martin Wiegele nicht in den Mund, stattdessen "will ich es lieber Karrierepause nennen", sagt er. Fakt ist: Im Jahr 2023 steht der 44-Jährige erstmals seit 2003 nicht als Golfprofi auf den Abschlägen dieser Welt. "Eine Mischung aus mehreren Faktoren" habe ihn zu dieser Entscheidung bewogen: Einerseits das nicht zu leugnende Alter, der damit einhergehende Verlust der seiner Schlaglänge im Vergleich zu den "jungen Wilden", wie er sie nennt. Andererseits die Familie, der er jetzt mehr Zeit widmen kann und will. Und letzten Endes auch die fehlende, volle Spielberechtigung für die Challenge Tour und die damit mangelnden Aussichten, die das Sportjahr 2023 hergegeben hätten.