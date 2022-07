Sarah Schober war so in ihrer Konzentration, dass ihr auf den letzten Löchern der "Big Green Egg"-Open gar nicht bewusst war, dass sie auf das Podest zusteuerte. "Auf der 18 hat mir dann jemand gesagt, dass ich in Führung liege", sagt Schober. Auch wenn Anna Nordqvist ihr mit einem Birdie noch den Sieg um einen Schlag weggeschnappt hatte, war die Steirerin überglücklich. "Gegen eine mehrfache Major-Siegerin mit einem Schlag zu verlieren, ist wirklich okay." Schober spielte auf dem Rosendaelsche Golfclub unterm Strich über vier Runden ein konstant gutes Golf. Auch wenn sie ein paar Mal wackelte, fand sie immer wieder zurück. "Auf den Runden war alles dabei – bis hin zu bombastischen Löchern." Als geteilte Zweite ging sie in den Schlusstag und ihr Plan ging auf. "Ich habe super Entscheidungen getroffen und der Schlüssel war, dass ich mein Spiel etwas defensiver angelegt habe."