Ein Blick auf die Nennliste der am Donnerstag beginnenden Gösser Open verrät: Die Dichte an steirischen Golf-Profis, die bei der 30. Jubiläumsausgabe in Maria Lankowitz abschlägt, ist hoch. Das kommt nicht von ungefähr: "In der Steiermark gab es schon immer eine gute Nachwuchsarbeit", sagt Niki Zitny, Sportdirektor des Österreichischen Golfverbandes. Ein gewisses Vorrecht hätten Steirer zwar, um in das Turnierfeld zu rutschen, "aber die große Masse kommt nun einmal auch aus der Steiermark".